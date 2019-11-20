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Trabzon'da geleceğin liderleri çocuk hakları için toplandı

6 saat önce

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması kapsamında MCOMUN'19 "Çocuk Hakları" temalı "Geleceğin Liderleri" (Future Leaders) etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon'da geleceğin liderleri çocuk hakları için toplandı, System.String[]

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması kapsamında MCOMUN'19 "Çocuk Hakları" temalı "Geleceğin Liderleri" (Future Leaders) etkinliği gerçekleştirildi.


Temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olan MUN (Model United Nations) konferansları Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanmaya başlandı. Her biri farklı bir ülkenin delegesi olarak İngilizce dilinde temsilcilik yapan 11-17 yaş grubundaki öğrenciler, ilk gün 3 oturum halinde dünyadaki çocukların durumu ve hakları hakkında görüşmeler yaptılar. İkinci gün çözüm önerilerinin komisyonlar tarafından sunulmasının ardından alınan kararlar oylama yapılarak belirlendi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde MCOMUN'19 bildirisini yayınlayacak gençler, "geleceğin liderleri" olarak hem dünya meseleleri hakkında görüşlerini sundular hem de yabancı dil becerilerini geliştirdiler. Program aralarında canlı müzik ve eğlenceli aktiviteler konferansa renk kattı. Program "En iyi delege" ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - TRABZON

Milli Eğitim Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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