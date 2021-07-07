Trabzon'da gençlerin kurslara katılımını sağlamak için muhtarlarla çalışma başlatıldı - Son Dakika

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, çocukların ve gençlerin düzenlenen kurslardan faydalanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, mahalle muhtarları ile işbirliği yapılarak gençleri teknolojik ve diğer bağımlılıktan uzaklaştırmak, hareketsiz yaşama son vermek ve çeşitli spor etkinlikleri ile kurslarla buluşturmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün, belirli aralıklarla mahalle muhtarları ile bir araya geldiği, kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aktardığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Öztürk, gençlerin modern tesislere gelmesinde muhtarların ön ayak olacağına işaret ederek, "Muhtarlarımız, mahallelerindeki insanların spor yapması, diğer etkinliklere katılması konusunda çok istekli, bu çok önemli. Biz onlara bakanlığımızın faaliyetlerini ve projelerimizi anlattık, onlar çocuk ve gençlerle bir araya gelip organize olmalarını sağlayarak modern tesislerimize gelmelerine ön ayak olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, muhtarlar ile yapılan görüşmelere Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Adnan Köseoğlu ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi'nin de katıldığı kaydedildi.