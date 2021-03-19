Trabzon'da gerçekleştirilecek kursta 5 kalp ameliyatını canlı yayında doktorlar da izleyebilecek - Son Dakika

Trabzon'da gerçekleştirilecek kursta 5 kalp ameliyatını canlı yayında doktorlar da izleyebilecek

19.03.2021 12:43
Trabzon'da gerçekleştirilecek kursta 5 kalp ameliyatını canlı yayında doktorlar da izleyebilecek, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemeyen kardiyoloji uzmanları, "Yapısal Off-Road Girişim Kursu"na internetten yapılacak canlı yayınla iştirak edecek.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemeyen kardiyoloji uzmanları, "Yapısal Off-Road Girişim Kursu"na internetten yapılacak canlı yayınla iştirak edecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenecek kursun ilk kez Karadeniz Bölgesi'nden yapılacak canlı yayınla Türkiye'den birçok uzmanın katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.

Hastanenin Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yarın gerçekleşecek kursun Kovid-19 tedbirleri kapsamında canlı yayınlanacağını ifade ederek aynı gün 5 hastanın ameliyatının yapılacağını kaydetti.

Korkmaz, çok nadir görülen ve özel teknikler gerektiren kalp hastalarına, Türkiye'de kendi alanında tecrübeli doktorların da katılımıyla operasyonlar yapılacağını belirterek, "Böylece bu tür hastalara müdahalenin nasıl yapılacağı Türkiye genelindeki tüm doktorlara ayrıntılı olarak anlatılacak." bilgisini paylaştı.

Yapısal kalp hastalıklarının, doğuştan ya da kişinin geçirdiği çeşitli kalp dışı rahatsızlıklar veya kalp cerrahi operasyonları sonucu kalbin yapısında oluşan bozukluklar olduğuna işaret eden Korkmaz, "Bunlar hastalarda nefes darlığı, kalp büyümesi, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi çeşitli şikayetlere neden olabilmektedir. Zamanında ve başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen bu hastalar ileride ciddi sorunlarla karşılaşabilmektedir ve maalesef bu tür hastalıklar ciddi hayati risk oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkların hem tanısının konulması hem de tedavisinin başarılı olarak uygulanması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Korkmaz, hastanenin 2009'dan itibaren sadece Trabzon halkına değil çevre illerden gelen çok sayıda hastaya da hizmet ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Nadir görülen, özel teknik ve malzeme gerektiren birçok hasta tedavi amaçlı çevre illerden hastanemize yönlendirilmektedir. Hastane olarak bizler bu hastalarımızı başarılı olarak tedavi etmekteyiz. Amacımız hem kendi tecrübemizi hem de bu alanda söz sahibi olan hocalarımızın deneyimlerini diğer meslektaşlarımızla paylaşmaktır."

Ameliyat ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Korkmaz şöyle devam etti:

"Kursta 5 hastayı tedavi etmeyi planlıyoruz. Ayrıca her hasta ile ilgili ayrıntılı bilgiler vererek hangi tedavi yönteminin hastaya daha faydalı olacağını tartışacağız. Tedavi yönteminin nasıl uygulanacağını, gerek işlem öncesi gerekse işlem anında ayrıntılı olarak anlatacağız. Böylece daha önceden bu tür hastaları hiç tedavi etmeyen ya da kısıtlı bilgi sahibi olan meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübelerini artırma amacını taşımaktayız."

Korkmaz, kursun ismine de değinerek, "Günümüzde off-road denildiğinde arazi araçlarıyla doğada engelleri aşmak, beraberlik ve grup çalışması içerisinde doğayla mücadele etmek olarak tanımlanabilir. Off-road insanların birbiriyle yarışma isteğiyle birleşmiştir. Off-road hem arazide yol almak, hem de yarışmak olarak algılanmaktadır. Karadeniz Bölgesi eşsiz doğal güzellikleri yanında zorlu doğasıyla off-road için çok uygun bir bölgedir ve bizler de fırsat buldukça arazi araçlarımızla bölgemizdeki çeşitli off-road kulüpleri ile birlikte doğada geziler düzenlemekteyiz. Kursumuza konu olan hastalıklar hem rutin dışı ve zor hastalıklar olması, hem de birden fazla doktor ve uzmanlık alanına ihtiyaç duyulmasını gerektirdiği için böyle bir isim düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerini teşvik eden ve bu konuda desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürü Hakan Usta olmak üzere, hastane başhekimi Kemal Uzun ve personele, teşekkür eden Korkmaz, bu tür toplantıları düzenli gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da gerçekleştirilecek kursta 5 kalp ameliyatını canlı yayında doktorlar da izleyebilecek - Son Dakika


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