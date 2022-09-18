Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Gülbaharhatun Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, adli makamlardan alınan arama kararı/talimatına istinaden A.K'nin motosikletinde arama yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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