Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

13.09.2022 16:03
Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik sokak operasyonları kapsamında güven timlerince yapılan çalışmalarda M.M.A'nın üzerinde arama yapıldı.

Aramada, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Motosikletli polis timleri ise C.Y. ve A.E'nin bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yaptı. Aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, O.K'nın aracında da 5,22 gram kubar esrar yakaladı.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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