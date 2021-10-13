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Trabzon'da Gezilecek Yerler - Son Dakika

Trabzon'da Gezilecek Yerler

13.10.2021 13:17
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Batı Karadeniz'in incisi Trabzon hem doğal güzellikleriyle hem de yüzyıllar boyunca üzerinde yaşanılmış toprakların ruhunu adeta bir tabloda gözler önüne seriyor. Karadeniz'in keskin mavisi gökyüzünün genelde griye çalan tonlarıyla hafif sis eşliğinde, yeşilliğin kokusunu içine çektiğinizde anlıyorsunuz bu şehri.

Bu yazımızda Trabzon haber olarak sizlere Trabzon'un güzelliklerinden mahrum kalmamanız için kesinlikle gezmeniz gereken yerlerden bahsedeceğiz.

1. Uzun Sokak

15. yüzyıldan beri aynı isimle anılan nadir yerlerden birisidir. Dünyada Rum tarihini de içine alarak yapılan araştırmalar bu ismin hiç değişmeden günümüze kadar geldiğini kanıtlıyor. 2008 yılından itibaren trafiğe kapatılan bu sokak geçmişin izlerini oldukça yansıtır durumda. Bu sokakta alışveriş yaparken binaların yapısına da bakmayı unutmayın. Geçmiş ve bugünün mükemmel uyum içinde olduğuna şahitlik edeceksiniz.

2. Kemeraltı Çarşısı

Trabzon'un kültürüne dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz eski tarihi yerlerden bir tanesi de Kemeraltı Çarşısı'dır. İçerisinde bakır semaverlerden elbise kumaşlarına kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer.

3. Çal Mağarası

Sarı ışıklarla süslenmiş Çal mağarası içeriye girdiğiniz andan itibaren hissettiğiniz soğukla birlikte ıslak mağara duvarlarının, altınızdan geçen buz gibi suyun ve mızrak haline gelmiş tepenizden aşağıya sarkan taşların büyüleyici bütünleşmesine hayran kalacaksınız. Girdiğiniz andan itibaren yaklaşık yarım saat sürecek olan yolculuğunuz için yanınıza hırka almayı unutmayın.

4. Atatürk Köşkü

Yirminci yüzyılın ilk zamanlarında inşa edilen Atatürk Köşkü, 1934 ve 1937 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a geldiği sırada konuk edildiği köşküdür. Yıllar içerisinde çeşitli zamanlarda restore edilerek ilk günkü güzelliğini ve tarihini anımsatıyor. Dinlenme odalarından, konferans salonuna içerisinde birçok alan mevcut. Trabzon merkeze 10 dakika uzaklıkta olan Atatürk Köşkü'nü görmelisiniz.

5. Trabzon Botanik Bahçesi

Daha yeni kurulmuş olan Trabzon Botanik Park içerisindeki yapay göl ve şelalesi, bin bir çeşit farklı çiçek ve ağaç türleriyle sizleri epey büyüleyecektir. Yürüyüş yolunda yürürken sizi şehrin ortasından alıp ormanın derinliklerine götüren bu yer kesinlikle duraklarınızdan birisi olmalı.

6. Uzungöl

Trabzon haberlerinde sıkça karşılaştığımız, Trabzon'ungözbebeği olan, turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi de Uzungöl'dür. Yeşilin ve mavinin muhteşem görüntüsü ayağınızı yerden kesecek. Uzungöl yaylası olarak da bilinen Uzungöl içerisinde çarşı, otel, hotel, küçük oyun alanları, restoran ve kafeler bulunduruyor. İsterseniz doğanın güzelliğini yukarıdan aşağıya bakarak isterseniz de aşağıdan yukarıya bakarak izleyebilirsiniz. Her iki noktadan da muhteşem bir manzaranın içerisinde olacaksınız.

7. Sümela Manastırı

MS 365-395 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen Rum Ortodoks Manastırı. Sümela Manastırı Dağın 1150 m yüksekliğindeki yamacına inşa edilen bu yapı, yapıldığı yılları göz önünde bulundurduğumuzda bizi adeta şaşkına çeviriyor.

8. Boztepe

Karadeniz'i ve Trabzon'u tek bir tabloda görmek ve bu manzarada güzel bir çay içip soluklanmak için harika bir noktadır.

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Son Dakika Advertorial Sondakika Trabzon'da Gezilecek Yerler - Son Dakika


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