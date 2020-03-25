Trabzon'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

6 saat önce

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, il merkezi ve ilçelerde yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik bilgilendirme ve denetleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Trabzon'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor, System.String[]

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, il merkezi ve ilçelerde yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik bilgilendirme ve denetleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, bilgilendirme ve denetimlerin il ve ilçe müdürlüklerindeki kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildiğini ve gıda işletmelerinde hijyen gereklilikleri ve Kovid-19'dan korunmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldığını belirtti.

Denetimler sırasında başta fırınlar olmak üzere market, lokanta, restoran ve perakende satış noktaları ile üretim yerlerinde çalışanlara koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığını vurgulayan Gülbay, bu anlatımlar sırasında özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, alet ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasında büyük önem arz ettiğine dikkat çekildiğini aktardı.

Gülbay, Kovid-19 konusunda işletmelerin gerekli hijyen tedbirlerini azami ölçüde uygulamalarının tüketici sağlığı açısından son derece önemli olduğu, dolayısıyla da denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaştan gelecek bildirimlerin son derece önemli olduğuna da işaret eden Gülbay, gıda ile ilgili karşılaşılan her türlü olumsuzlukta Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunulabileceğini kaydetti.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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