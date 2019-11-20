Trabzon'da girişimciler üniversitelilerle buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi ve Araştırma Merkezi ile Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü tarafından "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte girişimciler deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 22 Kasım'da sona erecek Girişimcilik Haftası dolayısıyla öğrencilerin iki gün önce girişimcilik kurslarına katıldığını, bugün de alanında uzman kişilerle buluştuğunu söyledi.

Makers Türkiye kurucusu girişimci Ongun Tan da yeni dünyada teknolojinin inanılmaz hızla ilerlediğine dikkati çekerek, "Teknolojinin gelişiminde insan adaptasyonu ve gelişim hızı yavaş kaldı. Yeni yetkinlikler ve zaman çok önemli. Eski yetkinliklere dair işler ölüyor, bitiyor, yerine robotlar ve yapay zekalar gelecek." dedi.

"Girişimcilikte en önemli unsur ruh"

Tan, girişimcilikte en önemli unsurun ruh olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sabah uyandığınızda sizi yataktan kaldıracak, mutlu ve enerjik bir şekilde yapacağınız işe koşturacak ruh bu. Girişimciyseniz, bu olmazsa ne akıl sağlığınız ne de kalp sağlığınız kalır çünkü zor, çok zor bir süreç. Her gün her şey gelişiyor. A'dan B'ye direkt gideceğim zannediyorsunuz ama bakıyorsunuz ki ne A kalıyor ne B, sadece yol kalıyor. Bir sürü olasılık çıkıyor. Başarının tanımı bile ters dönüyor ve siz bir anda zorlu bir yolda düzgün bir şekilde gideceğinizi umarken sağınızı, solunuzu, elinizi, ayağınızı toparlamaya çalışırken kendinizi o inişli çıkışlı yolda buluyorsunuz. Başarısız olmakta sorun yok, ama bundan bir şeyler öğrenip yola devam etmek gerekiyor."

Başarıyı sağlamada en önemli unsurun ekip ve zaman olduğunu kaydeden Tan, doğru ekiple doğru zamanda yapılan işin önemine dikkati çekti.

"Emeklilikte de öğrenmek gerekir"

Tan, internet üzerinden gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini de belirterek, "Hayat boyu öğrenmeniz gerekiyor. Artık iş hayatı eskisi gibi 'Okula gidelim, işe girip, emekli olayım, sonra da balık tutmaya giderim' şeklinde değil. Artık hayat çok kompleks. Emeklilik yaşı belki sizin zamanınızda 70, 2050 yılında ise 85'e doğru gideceği söyleniyor. Hayat böyle devam ederken sizin de bir işi bırakmanız, 'Artık bu iş bitti' demeniz mümkün değil. Öğrenmek sadece öğrencilikte değil, emeklilikte de gerekiyor." diye konuştu.

The Snack Haus kurucusu girişimci Hazel Topçu ise girişimcilik öyküsünü katılımcılarla paylaşarak, üniversiteden mezun olduktan sonra TÜBİTAK'tan Genç Girişimci desteğiyle 150 bin lira alıp şu anda kurutulmuş ürünlerin satışını yaptığını söyledi.