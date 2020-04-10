Trabzon'da girişimcilere online

Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) ile Habitat Derneği tarafından düzenlenen online eğitim programları kapsamında, girişimcilere yarın "Blockchain" eğitimi verilecek.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO olarak üyelerin ve çalışanların Kovid-19 salgını nedeniyle geçilen zor süreçte farklı alanlardaki farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini arttıran katma değerli hizmetler sunarak, yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıkları belirtildi.

TTSO ile Habitat Derneği arasında bir süre önce protokol imzalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokol kapsamında, Habitat Derneğinin başlattığı online eğitim hareketine destek veriyoruz ve daha çok kişinin bu eğitimlerden yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu bağlamda Habitat Derneğinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteği ile hayata geçirilen 'İstanbul Blockchain Okulu Projesi' kapsamında verilecek online 'Blockchain 101 eğitimi' için kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz."

Açıklamada, eğitimin yarın saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında organize edileceği işaret edilerek, "Blockchain 101 eğitimine katılım göstermek için https://form.jotform.com/200964186133959 linki üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitim ücretsizdir. Tam katılım gösteren katılımcılara blockchain tabanlı online katılım belgesi verilecektir." ifadesi kullanıldı.