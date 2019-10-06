Son Dakika Haberleri: Trabzon'da gök gürültülü sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da gök gürültülü sağanak

1 saat önce

TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü.

Trabzon'da gök gürültülü sağanak, System.String[]
TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.


Karadeniz Sahil Yolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı
ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da gök gürültülü sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]