Trabzon'da gök gürültülü sağanak
1 saat önce
TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:05 Kaynak: DHA
TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu
'nda güçlükle ilerledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu
'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.
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