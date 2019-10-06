Son Dakika Haberleri: Trabzon'da gök gürültülü sağanak
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Trabzon'da gök gürültülü sağanak

1 saat önce

TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü.

Trabzon'da gök gürültülü sağanak, System.String[]
TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.


Karadeniz Sahil Yolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:05 Kaynak: DHA
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