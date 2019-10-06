Son Dakika Haberleri: Trabzon'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
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Trabzon'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

27 dakika önce

Trabzon'da etkili olan gök gürültülü, sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi.

Trabzon'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, System.String[]

Trabzon'da etkili olan gök gürültülü, sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı kişiler de koşarak kaçtığı yağmurdan çevredeki dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:19 Kaynak: DHA
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