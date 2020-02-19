Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı

7 saat önce

Trabzon'da, GSM hatlarını kopyalayarak vatandaşların banka hesaplarından para aktardıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.

Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı, System.String[]

Trabzon'da, GSM hatlarını kopyalayarak vatandaşların banka hesaplarından para aktardıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir mağdurun GSM hattının kopyalanarak banka hesabından 156 bin lirasının alındığı yönündeki başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, S.S, A.Ç, S.T, S.A, E.G, Ç.Ç, Ö.K. ve M.T.B'nin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Haklarında Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce başka dosyalardan takipleri bulunan zanlıların bilgileri ve yapılan tespitler paylaşılarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]