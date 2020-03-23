Trabzon'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı akaryakıt olduğu ihbarı aldı.

Ekipler, M.S'ye ait depoya düzenlediği operasyonda, 2 bin 325 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.