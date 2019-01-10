Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Trabzon'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Trabzon'da 178 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Trabzon'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Trabzon'da 178 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Artvin plakalı bir araçta yapılan incelemelerde, farklı markalarda gümrük kaçağı 51 şişe viski ile 127 şişe rakı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan R.Y'nin işlemlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Artvin, Trabzon, Güncel
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