Trabzon'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz