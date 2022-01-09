Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren alkol ve alkol ürünleri ile tütün ve tütün mamullerinin yakalanması amacıyla E.A'nın aracında arama yaptı.

Aramada, 50 gümrük kaçağı sigara, 1 litrelik şişeler içinde toplam 12 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli E.A gözaltına alındı.