Son Dakika Haberleri: Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

7 saat önce

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içkiye el konuldu.

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içkiye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi civarındaki 2 iş yerini denetledi.

Denetimler sırasında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 848 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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