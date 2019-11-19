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Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
7 saat önce
Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içkiye el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve içkiye el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi civarındaki 2 iş yerini denetledi.
Denetimler sırasında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 848 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.
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