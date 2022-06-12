Beşirli sahilinde gün batımın timelapse görüntüsü TRABZON - Trabzon 'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde kızıllık oluşurken, bazı vatandaşlar da sahile gelerek oluşan güzel manzarayı seyretti.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da gün batımı - Son Dakika

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