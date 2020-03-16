Trabzon'da gündem MHK - Son Dakika
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Trabzon'da gündem MHK

6 saat önce

Trabzon'da yerel gazeteler, özellikle son dönemde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptığı gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) güvenirliğini tartışıyor.

Trabzon'da gündem MHK, System.String[]

Trabzon'da yerel gazeteler, özellikle son dönemde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptığı gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) güvenirliğini tartışıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında oynadığı maçta, yarıştaki en ciddi rakiplerinden Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsat kaçırırken, yerel gazeteler bu karşılaşmada hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptıklarını öne sürerek, MHK'nın güvenirliğini sorgulamaya başladı.

YEREL GAZETELER: TÜRK FUTBOLUNUN İÇERİSİNE YUVALANAN BU VİRÜSLERİ TEMİZLEMEK ŞART OLDU

Dün oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından MHK ve hakemlere sert tepki gösteren yerel gazeteler, "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu" yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu"; Günebakış gazetesi, "Gümüşdağ'ın hakemleri!", "Trabzonspor'a Halis Özkahya'nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus'tan geldi"; Taka gazetesi, "Adınız da VAR'ınız da batsın!", "Trabzonspor'un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Fırat Aydınus ile Mete Kalkavan aldıkları talimatları yerine getirdi"; Karadeniz gazetesi, "Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek", "Şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bıraktık ancak avantaj yine bizde"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Trabzonspor fırsat tepti", "Sessiz tribünler önünde 1 puana razı olduk" başlıklarını kullandı.

TRABZONSPOR KURULLARI MHK'YI İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Bu arada, Gaziantep FK maçının ardından da Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yönetiminde toplanan Trabzonspor kurulları; MHK Başkanı Zekeriya Alp'i, Trabzonspor'u mahkemeye vermekle tehdit ettiği, bu hamle ile husumet doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunu gösterdiğini öne sürerek istifaya davet etmişti. Trabzonspor Kulübü ise karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na müsabakanın tekrarlanması için başvuruda bulunmuştu.

ANTRENMANLARA KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanları basına ve taraftarlara kapattı. Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede, " Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.


Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir, Gaziantep, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
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