Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Güneşli Hava

Trabzon'da Güneşli Hava

2 saat önce

Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahildeki çay bahçelerinde yoğunluk oluşturdu.

Trabzon'da Güneşli Hava, System.String[]
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahildeki çay bahçelerinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak, kar ve soğuk hava etkili olurken, Trabzon'da ise adeta bahar havası yaşanıyor.


Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte hafta içi olmasına rağmen vatandaşlar, sahilde vakit geçirdi.

Faroz Limanı'nda bulunan balıkçılardan kimisi tekneleriyle denize açılırken kimisinin de bakım ve onarım yaptığı görüldü.

Vatandaşlardan bazıları da denizde bulunan kuşlara ekmek ile simit parçaları atarken, martılar ve karabataklar adeta birbirleriyle yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, Güncel
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