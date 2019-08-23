Trabzon'da günlük kiralanan evlere denetim
1 saat önce
Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:23 Kaynak: AA
Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklar Mahallesi'nde bulunan günübirlik evlerde denetim ve kontrol yapıldı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, kayıt dışı 5 kişi tespit edildi.
Tespit edilen şahıslarla ilgili, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre gerekli idari işlemin, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapıldığı öğrenildi.
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