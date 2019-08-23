Son Dakika Haberleri: Trabzon'da günlük kiralanan evlere denetim
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Trabzon'da günlük kiralanan evlere denetim

1 saat önce

Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trabzon'da günlük kiralanan evlere denetim, System.String[]

Trabzon'da polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklar Mahallesi'nde bulunan günübirlik evlerde denetim ve kontrol yapıldı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, kayıt dışı 5 kişi tespit edildi.

Tespit edilen şahıslarla ilgili, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa göre gerekli idari işlemin, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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