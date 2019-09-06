Son Dakika Haberleri: Trabzon'da günlük kiralanan yerlere denetim
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Trabzon'da günlük kiralanan yerlere denetim

32 dakika önce

Trabzon'da, polis ekiplerince günlük kiralanan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trabzon'da günlük kiralanan yerlere denetim, System.String[]

Trabzon'da, polis ekiplerince günlük kiralanan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde günlük kiraya verilen yerlere yönelik yapılan denetim ve uygulamalarda, toplam 284 işletmenin denetlendiği bildirildi.

Denetimlerde, 2 tesiste 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere, 4 kayıt dışı müşteri olduğu tespit edildi.

İşletmelerin her birine, kayıtsız müşteri ve veri göndermeme suçundan toplam 14 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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