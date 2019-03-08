Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Günübirlik Kiralık Evlere Cezai İşlem Uygulandı

Trabzon'da Günübirlik Kiralık Evlere Cezai İşlem Uygulandı

38 dakika önce

Trabzon'da günübirlik kiralık evlere yönelik yapılan çalışma sonucunda toplamda 14 bin 704 liralık idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da Günübirlik Kiralık Evlere Cezai İşlem Uygulandı, System.String[]
Trabzon'da günübirlik kiralık evlere yönelik yapılan çalışma sonucunda toplamda 14 bin 704 liralık idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerinde, 30 ekip ve 74 personelin katılımı ile il merkezinde 420 ve ilçelerde de 295 olmak üzere toplamda 715 günübirlik kiraya verilen adreste denetleme yapıldığı bildirildi.

Denetlenen işletmelerde 7'si yabancı uyruklu olmak üzere, toplamda 15 kayıtsız vatandaşın bulunduğu tespit edildi.

Uygulamalarda 2 işletmeye Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet suçundan, her birine 7 bin 352 lira olmak üzere toplamda 14 bin 704 lira idari para cezası, bir işletmeye ise ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden dolayı kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aziz Yıldırım'a Para Cezası Turist Patlaması Yaşanan Sahilde Terlik Giyenlere Bin 530 TL Para Cezası Veriliyor

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Günübirlik Kiralık Evlere Cezai İşlem Uygulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]