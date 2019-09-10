Son Dakika Haberleri: Trabzon'da güvenlik güçlerince denetimler yapıldı
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Trabzon'da güvenlik güçlerince denetimler yapıldı

18 dakika önce

Trabzon'da polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Trabzon'da güvenlik güçlerince denetimler yapıldı, System.String[]

Trabzon'da polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında, il genelindeki okulların çevreleri ve umuma açık istirahat yerlerine yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada 2 bin 626 kişinin kimlik bilgilerini ve 494 aracı sorgulayan ekipler, 281 umuma açık iş yerini, 117 okulun çevresini ve 27 parkı kontrol etti.

Kontroller sırasında aranan 2 şahıs yakalandı, 3 yoklama kaçağına da gerekli tebligat yapıldı.

Uygulama sırasında 316 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara ele geçiren ekipler, konu ile ilgili 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yaptı.

Ekipler ayrıca, 440 okul servis aracını da kontrol etti.

Kontrollerde 14 araca 4 bin 754 lira para cezası uygulandı, 3 araç da trafikten men edildi.

Trabzon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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