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Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

04.07.2021 12:43
Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Yusuf Kiraz (58) yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Hayrat viyadüğü girişinde kara yolu yön levhasının direğine çarptı.

Kazada, Ayşenur Doğan (22) ile Zeliha Çatal (38) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kiraz ile Eymen (11), Ensar Fuat (7) ve Enver Buğra Çatal (1) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ile sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak, Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kiraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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