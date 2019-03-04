Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Hafta Sonu Kurulan Tanzim Satış Yerine İlgi Artıyor

Trabzon'da Hafta Sonu Kurulan Tanzim Satış Yerine İlgi Artıyor

1 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin halkın hizmetine sunduğu tanzim satış yeri hizmetini sürdürüyor.

Trabzon'da Hafta Sonu Kurulan Tanzim Satış Yerine İlgi Artıyor, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin halkın hizmetine sunduğu tanzim satış yeri hizmetini sürdürüyor.

Domates, soğan, elma, patates, salatalık, patlıcan ve biber gibi ürünlerin uygun fiyata satıldığı tanzim satış yeri yoğun ilgi görüyor. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı (Meydan Parkı)'nın üst tarafında kurulan tanzim satış mağazasında her gün tonlarca ürünün uygun fiyata satışı yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, fiyat spekülasyonları ile halkın mağdur edilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Bu tür spekülasyonlar karşısında halkın mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile büyükşehirlerde tanzim satış yerleri kurulduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, "Trabzonumuzda da tanzim satışlara devam ediyoruz. Haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında tanzim satış yerimizde aralıksız olarak satış yapılıyor. 7 ayrı sebze ve meyveyi burada halkımıza uygun fiyata sunuyoruz. Satışlarımız sürekli olarak halkımıza açıktır. Spekülatörlerin halkımızı mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tanzim satış noktasında domates 3 TL, soğan 2 TL, elma 3 TL, patates 2 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4,5 TL ve biber 6 TL'den satılıyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:16 Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi
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