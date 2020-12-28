Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza

28.12.2020 10:11
Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye 196 bin 216 lira idari para cezası verildiğini belirtti.

Ustaoğlu, "Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak koronavirüs salgınını o kadar az kayıpla atlatacağız." ifadesini kullandı.

Para Cezası, Trabzon, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza - Son Dakika


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