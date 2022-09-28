Korkuyla Rusya'yı terk eden on binlerce kişinin tercihi aynı ülke oldu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube ile Özel Hareket Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevinden sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.