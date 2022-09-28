Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

28.09.2022 16:46

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Özel Hareket Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevinden sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı yer tespit edilen H.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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