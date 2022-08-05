Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

05.08.2022 21:47
Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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