Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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