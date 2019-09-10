Son Dakika Haberleri: Trabzon'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Trabzon'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

50 dakika önce

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alının bilgiye göre, adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.B. Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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