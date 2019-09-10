Trabzon'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
50 dakika önce
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alının bilgiye göre, adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.B. Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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