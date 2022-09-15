Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

15.09.2022 20:41
Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K, Y.Ö, M.Ö. ve E.K, düzenlenen operasyonla bulundukları ikametlerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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