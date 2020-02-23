Trabzon'da Haluk Levent konseri, deprem nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Haluk Levent konseri, deprem nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Trabzon'da Haluk Levent konseri, deprem nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek Haluk Levent konseri, Van'da yaşanan deprem dolayısıyla iptal edildi.

Trabzon'da Haluk Levent konseri, deprem nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek Haluk Levent konseri, Van'da yaşanan deprem dolayısıyla iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye- İran sınırında sabah saatlerinde meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesinde de şiddetli hissedilen deprem felaketinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkeyi sarsan deprem felaketi sonrası programların iptal edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat Pazartesi günü 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenleyeceğimiz tüm eğlence etkinliklerini iptal etme kararı aldık. Bu kapsamda yarın 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ile saat 20.00'deki Haluk Levent konseri iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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