Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi - Son Dakika
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Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi

16.08.2022 18:16
Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi

Trabzon'da hasada başlayan üreticiler, fındıkları kurutma işlemini sürdürüyor.

Trabzon'da hasada başlayan üreticiler, fındıkları kurutma işlemini sürdürüyor.

Bahçelerinde topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor.

Yomra ve Arsin ilçesi boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında nöbetleşe kalıyorlar.

Arsin ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bahçesinden topladığı fındığı kurutmak için sahili tercin eden Ahmet Turan, fındık toplamanın çok meşakkatli olduğunu ve işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Arazi yapısının dik olması nedeniyle ayrıca zorlandıklarının altını çizen Turan, "Düz arazi olmadığı için mecburen sahile indirdik. Burayı yapanlara ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yağmur yağmazsa 5-6 günde kuruyor. Başında nöbet tutuyoruz, çok zor oluyor. Yerimiz olmadığı için asfalta getiriyoruz. Biraz sıkıntılı oluyor ama burada daha erken kuruyor." dedi.

Kadir Şeyhoğlu da ilçeye bağlı Yeşilce Mahallesi'nde topladıkları fındığı kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarını seçtiklerini belirterek, "Kurutacak yerimiz olmadığı için mecburen buraya getirdik. Elimizden geldiği kadar başında bekliyoruz. Hırsızlık olayı oluyor ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde Fatih Bektaş da köyde düz yer olmadığından ürünü kurutmak için sahil kesimine indirdiğini söyledi.

Bektaş, "Asfalt üzerinde daha hızlı kuruyor, ondan dolayı sahile indiriyoruz. Karadeniz'in coğrafi şatları belli. Yaklaşık 10 gündür fındığımız burada, kurutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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