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Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı

31.01.2022 16:11
Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, AKUT ekiplerince evinden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, AKUT ekiplerince evinden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Başdurak Mahallesi'nde ikamet eden, kimliği açıklanmayan yaşlı adamın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hastaya ulaşmak üzere ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, mahalle yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle AKUT'tan yardım istedi.

Mahalleye giden 4 kişilik AKUT ekibi, sedyeye aldıkları hastayı 1 kilometrelik uzaklıktaki ambulansa yürüyerek taşıdı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Trabzon, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da hastalanan yaşlı adam AKUT tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı - Son Dakika
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