Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli - Son Dakika
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Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli

17 dakika önce

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli, System.String[]

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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