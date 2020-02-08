Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli - Son Dakika

Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli

6 saat önce

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli, System.String[]

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 20:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]