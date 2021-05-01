Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
01.05.2021 11:18
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
TRABZON - Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte gün boyu etkisini göstermesi beklenen sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, bazı havayolu şirketleri sis nedeniyle iniş yapamadığı için başka havalimanına yönlendirildi. Görüş mesafesinin azaldığı Trabzon'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
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