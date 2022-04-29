Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

29.04.2022 23:42
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Giresun, Trabzon, Ankara, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
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