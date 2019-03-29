Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Havadan Trafik Denetimi

Trabzon'da Havadan Trafik Denetimi

1 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince havadan trafik denetimi yapıldı.

Trabzon'da Havadan Trafik Denetimi, System.String[]
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta gerçekleşen havadan trafik denetiminde, 33 aracın sorgulandığı ve 14 sürücüye 2 bin 401 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Ayrıca denetimlerde "Çek-senet ödememe" suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:44 Kaynak: AA

27 Mart, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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