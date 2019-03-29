Trabzon'da Havadan Trafik Denetimi
1 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince havadan trafik denetimi yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü
trafik ekiplerince havadan trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, 27 Mart
'ta gerçekleşen havadan trafik denetiminde, 33 aracın sorgulandığı ve 14 sürücüye 2 bin 401 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Ayrıca denetimlerde "Çek-senet ödememe" suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:44 Kaynak: AA
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