Trabzon'da hayatını kaybeden bekçinin cenazesi defnedildi
36 dakika önce
Trabzon'da, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 57 yaşındaki mahalle bekçisinin cenazesi, toprağa verildi.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:22 Kaynak: AA
'da, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 57 yaşındaki mahalle bekçisinin cenazesi, toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Çarşı Mahallesi
bekçisi Akpınar
, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Akpınar'ın cenazesi, Akyazı
Mahallesi Yeşiltepe
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Akpınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve emniyet mensupları katıldı.
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