Son Dakika Haberleri: Trabzon'da hayatını kaybeden bekçinin cenazesi defnedildi
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Trabzon'da hayatını kaybeden bekçinin cenazesi defnedildi

36 dakika önce

Trabzon'da, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 57 yaşındaki mahalle bekçisinin cenazesi, toprağa verildi.

Trabzon'da hayatını kaybeden bekçinin cenazesi defnedildi, System.String[]
Trabzon'da, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 57 yaşındaki mahalle bekçisinin cenazesi, toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Çarşı Mahallesi bekçisi Akpınar, geçirdiği aort damarı yırtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Akpınar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Yeşiltepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Akpınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve emniyet mensupları katıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Akpınar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:22 Kaynak: AA
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