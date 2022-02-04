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Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı

04.02.2022 17:44
Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahasında olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahasında olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi, Maçka ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Milli Parklar Müdürlüğü ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle çalışma yürüttü.

HAYDİ Timi ekiplerince, Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahası civarında bulunan yaban hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla bölgeye ot, saman ve buğday bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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