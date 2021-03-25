Trabzon'da hayvanseverlere eğitim - Son Dakika

Trabzon'da hayvanseverlere eğitim

TRABZON'da hayvanseverler, covid-19 salgını nedeniyle beslenme sorunu yaşayan ve tedavi görmesi gereken sokak hayvanlarının bakımı için eğitim aldı. Köpekleri ile çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olan ve 'dogo arjantin' cinsi 3 köpeğine yasak ırk olduğu gerekçesiyle el konulan Recep Bayraktar da, yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine katıldı.

Ortahisar ilçesinde gönüllü hayvanseverlere, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi' verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen eğitime 43 gönüllü katıldı. Katılımcılara görevli veterinerler tarafından 'Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ile '5199 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği' anlatıldı. Gönüllülere sokak hayvanlarının korunmasına yönelik uygulamalar, hayvanların bakımı ve beslenmesi, yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvan davranışları ve refahı, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenmesi ile ilgili rehabilitasyon çalışmaları da anlatıldı. Eğitimin ardından katılımcılar, yerel hayvan koruma görevlisi sertifikası almaya hak kazandı.

KÖPEKLERİNE EL KONULAN FENOMEN DE EĞİTİM ALDI

Kangal, Jack Russell, Cane corsa ve Dogo Argentino cinsi köpekleriyle yaptığı doğa yürüyüşlerini sosyal medyada fenomen olan ve şikayet üzerine 'dogo arjantin' cinsi 3 köpeğine yasak ırk olduğu gerekçesiyle el konulan Recep Bayraktar da, yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine katıldı. Tanınan birisi olduğu ve hayvanların korunmasında insanlara örnek olmak istediği için eğitim aldığını söyleyen Recep Bayraktar, 'Bunları bizi tanıyan çevremizdeki insanlara aksettirmeye çalışacağız. Hayvanları kendi başlarına değil onların bizlerle yaşayan toplumun bir unsuru olarak kabul edilmesini sağlamak zorundayız. Bu konu hakkında bize bilgi veren veterinerler, milli parklar müdürlerinden aldığımız bilgilerli çevremizdeki insanlara aksettirip daha fazla hayvan koruma gönüllüsü olmasını sağlamakla yükümlü olduğumu düşünüyorum" dedi.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, eğitimin uzun süredir planlanmasına rağmen koronavirüs salgını nedeniyle geciktiğini söyledi. Kurban, 'Çoğumuz hayvanseveriz, birşeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu yaptığımız işi daha bilinçli yapabilmek için hayvanlara ve çevreye karşı daha bilinçli yaklaşabilmek için bu kurs açıldı. Bence gayet başarılı geçti. Hayvanseverlerimiz de besleme yapıyorlar ama bundan sonra hayvanlara daha bilerek yaklaşacaklarına inanıyoruzö diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yerel yönetimde hayvan görevlileri diye bir tanım var. Bu görev tanımlanan kişilerin İl Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla eğitime alınması ve belgelendirilmesi gerekiyor. Belgeye bağlı olarak da sokak hayvanlarının beslenmesi alındığı ortama bırakılması gibi gönüllülük esasıyla yapılan işleri sürdürecekler. Mevzuat ve yönetmelikler anlatılarak bilinçlendirme yapılıyor. Bunun sonunda sertifikalandırılarak iş birliği yapacağız" dedi.