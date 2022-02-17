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Trabzon'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika

Trabzon'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı

17.02.2022 17:27
Trabzon'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı

Trabzon'da toplanan bir grup doktor, iş bırakma eylemi yaptı.

Trabzon'da toplanan bir grup doktor, iş bırakma eylemi yaptı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan kadın doğum uzmanı Dr. Hasan Akyüz, hekimlerin gerek cephede, gerek memleketin en ücra köşelerinde gerekse de salgın döneminde canını hiçe sayarak, en önde hizmet verdiklerini söyledi.

Taleplerinin sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini korumak için olduğunu belirten Akyüz, özlük haklarının düzeltilmesini, sağlıkta şiddetin son bulmasını, şiddet uygulayan kişinin tutuklu yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Nöbet uygulaması ve diğer konulara ilişkin taleplerini de sıralayan Akyüz, "Çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için bizi temsil eden Hekimsen, Tabip-Sen ve Hekim Birliği yönetim kurullarının almış oldukları kararlar doğrultusunda 17 ve 18 Şubat 2022 tarihinde iş bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamaya Hekimsen, Tabip-Sen ve Hekim Birliği sendikaları üyeleri de katıldı.???????

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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasan Akyüz, Trabzon, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika


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