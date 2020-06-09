Trabzon'da "Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek" kampanyası - Son Dakika

Trabzon'da "Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek" kampanyası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, başlattıkları "Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek" kampanyasıyla vatandaşların, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden köpek sahiplenmelerini istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, başlattıkları "Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek" kampanyasıyla vatandaşların, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden köpek sahiplenmelerini istedi.

Eşi Sevcan Zorluoğlu ile Büyükşehir Belediyesine ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Zorluoğlu, merkez yetkililerinden bilgi alarak yavru köpekleri sevdi.

Belediye olarak sokak hayvanlarına ayrı önem verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren bu merkezin daha sağlıklı, daha iyi hizmet veren bir yer haline gelebilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Zorluoğlu, geçen yıl bin civarında hayvan bulunan merkezde, halihazırda 112 büyük ve yaklaşık 90 civarı da köpek yavrusu olduğunu belirterek bunların, tedavileri yapıldıkça alındıkları alanlara bırakılacağını belirtti.

İlçelerde kısırlaştırma merkezleri

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde kısırlaştırma merkezi oluşturduklarına işaret eden Zorluoğlu, "Şu anda 4 ilçemizde bunu başlattık. İnşallah kısa zaman içerisinde 18 ilçemizin tamamında bu hizmeti vermek istiyoruz. Yani kısırlaştırılacak hayvanları buraya getirmek değil, ilçe bazlı oluşturduğumuz mekanlarda kısırlaştırıp birkaç gün misafir ettikten sonra alındığı, alıştığı ortama bırakmak önemli." diye konuştu.

Zorluoğlu, bu hizmetleri yürütürken hayvansever vatandaşlar ve derneklerle sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışmak gerektiğini, bunu da sağladıklarını ifade ederek eksiklerini de gördüklerini, bunların giderilmesi için gerekli bütçe imkanlarını sağlayacaklarını kaydetti.

Merkezde sürekli kalmak durumunda olan hasta ve sakat hayvanlar bulunduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlarla alakalı kontrollü açık alanlar oluşturmamız lazım. Kalan ömürlerini kafesler içinde geçirmelerine benim gönlüm müsaade etmez. Merkeze ve hayvansever derneklere her zaman için açık çek veriyoruz. Buraya yapılacak her iyileştirme çalışmasında hem bütçesel hem de maddi ve manevi anlamda beraberiz."

Zorluoğlu, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılacak sahiplendirmeleri de ayrıca önemsediklerini vurguladı.

Burada vatandaşlara iş düştüğünü dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz her siteye ve her bahçeye bir köpeğin yakışacağını söylüyoruz. 'Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek' sloganıyla kampanya başlatmak istiyoruz. Burada vatandaşlarımıza ne kadar köpek sahiplendirebilirsek o kadar işimizi yapmış oluruz. Vatandaşlarımızın bu manada duyarlı olmalarını özellikle istiyoruz."

Trabzon'da Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek kampanyası

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Her bahçeye, her okula, her siteye bir köpek' kampanyası - Son Dakika

Son Dakika

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