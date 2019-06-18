TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)
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TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)
TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 14: 00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Şiddetli su tahliyesinin yaşlandığı mahallede sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
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GİRESUN/DHA
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