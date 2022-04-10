TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

10.04.2022 19:25

TRABZON'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

Karadere Deresi'nde yapımı süren hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre halkı ve Araklı Platformu üyeleri, inşası devam eden tünel alanında toplandı. Döviz taşıyan 200 kişilik grup, işçilerin iş bırakmasını istedi. Protestocu grup, açıklama yaparak tünel alanına girmeye çalıştı. İzin çıkmayınca jandarma ile grup arasında arbede çıktı. Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon- Bayburt kara yolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü. Bir süre kara yolunda oturarak tek şeridi kapatan grup, daha sonra dağıldı.

Projeyi yargıya taşıdıklarını belirten Araklı Platformu üyeleri, herhangi bir karar olmamasına rağmen çalışmaların başladığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi. (DHA)

TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ
TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ
TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

YORUMLAR
500
Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Jandarma, Trabzon, Arbede, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 19:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement