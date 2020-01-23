Trabzon'da HES istasyonunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da HES istasyonunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

6 saat önce

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, kar yağışının ardından yolda mahsur kalan hidroelektrik santrali (HES) işçileri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da HES istasyonunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı, System.String[]

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, kar yağışının ardından yolda mahsur kalan hidroelektrik santrali (HES) işçileri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından ilçeye bağlı Sarmaşık Mahallesi'ndeki bir HES istasyonundan ayrılan işçiler Ali Gökaydın, Tufan Şahin ve Selami Turan, araçlarıyla ilçe merkezine gitmek istedi.

Aracın yolda arızalanması üzerine yürüyerek geri dönen işçiler, geceyi istasyonda geçirdi.

İşçilerin ertesi gün durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışı sebebiyle gece ulaşıma kapanan yolu açarak HES istasyonuna ulaşan ekipler, işçileri ilçe merkezine nakletti.

Belediye yetkilileri, kar yağışı nedeniyle vatandaşları yayla ve mezra gibi yüksek alanlara kesinlikle çıkmamaları konusunda uyardı.

Trabzon'un özellikle orta ve yüksek kesimlerinde bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini vurgulayan yetkililer, şunları kaydetti:

"Gezinti amacıyla yaylalara çıkan vatandaşlarımızın, yüksek bölgelerde hayvancılık yapan hemşehrilerimizin kesinlikle mahallelerine geri dönmelerini, kış mevsimi boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle kar ve buz mücadelesi için her türlü hazırlığı yapmış, tedbirleri almış durumdayız. Kar yağışı sırasında hemşehrilerimizin özel araçlarını kullanmaması, kullanmak durumunda olanların kar lastiği ve zincirle trafiğe çıkması gerekiyor."

Trabzon, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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