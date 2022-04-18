Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2) - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)

18.04.2022 13:01
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)

VALİ USTAOĞLU HEYELAN BÖLGESİNDE Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde heyelan sonucu boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okulun toprak yığını altında kaldığı Oylum Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ USTAOĞLU HEYELAN BÖLGESİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde heyelan sonucu boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okulun toprak yığını altında kaldığı Oylum Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Ustaoğlu, "Bölgede kullanılmayan bir ilköğretim okulumuz ve 2 katlı lojmanı, yanında da 3 tane evimiz mevcuttu; heyelanda bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanında vatandaşımız çobanımız vardı. O da durumu fark edip, hayvanları ile beraber buradan ayrılmış. Tüm ekiplerimizle buradayız. Dere yatağında riskli gördüğümüz 19 vatandaşımız, kaldıkları evlerden tahliye edildi. Bölgede 2 okulumuzu da tatil ettik. Şu an takip ediyoruz. Su kendine bir yatak buldu, kısmen su tahliyesi sürüyor. Arkadaşlarımız da takip edecek. Riskli olduğu için şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Yamaçta da yine devam eden bir risk söz konusu. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tekbirleri de alacağız" dedi.

Oylum Mahallesi Muhtarı Niyazi Akyasan ise "Bu gece namazdan sonra heyelan başladı. Buradaki evde oturan biri kişi, heyelan gelmeye başlayınca ailesini tahliye etti. Bize de haber verdiler. Biz de yetkililere haber verdik. Bu gece çok sıcak olup kar erimesinden dolayı heyelan başladı. Heyelan da su şebekelerini koparınca bu daha da tetiklendi. Hala devam ediyor. Yukarıda büyük bir heyelan kopmuş durumda. Şu anda 3 ev ve birkaç ahır boşaltıldı" diye konuştu. Öte yandan evlerinden tahliye edilenlerin de kentteki misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi. Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/SÜRMENE(Trabzon),

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2) - Son Dakika


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