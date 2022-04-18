Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (4) - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (4)

18.04.2022 14:57
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (4)

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 19 EV BOŞALTILDI, 2 OKUL TAHLİYE EDİLDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'ndeki heyelana ilişkin açıklama yapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 19 EV BOŞALTILDI, 2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'ndeki heyelana ilişkin açıklama yapıldı. Saat 08.00 sıralarında aşırı yağışlar, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak meydana gelen heyelan sonrası 3 ev ile kullanılmayan bir okul ve lojman binasının toprak altında kaldığı, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Heyelan sebebiyle Küçük Dere'nin kapandığı ve dere yatağında su birikmeye başladığı belirtilerek, şöyle denildi: "Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmış; 2 okul tahliye edilmiştir. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon il AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir."


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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (4) - Son Dakika
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