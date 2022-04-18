TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika
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TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

18.04.2022 20:59

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hava sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak karların erimesi nedeniyle yüksek kesimlerde oluşan heyelanın gelişi, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, heyelanla sürüklenen toprak nedeniyle okul ve 2 katlı lojmanın yıkıldığı görülüyor.

TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI
TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI
TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

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Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika
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