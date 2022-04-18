TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hava sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak karların erimesi nedeniyle yüksek kesimlerde oluşan heyelanın gelişi, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, heyelanla sürüklenen toprak nedeniyle okul ve 2 katlı lojmanın yıkıldığı görülüyor.